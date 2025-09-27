Ричмонд
Против продавшей фейковые билеты на «Руки Вверх» кассира возбудили дело

Волк сообщила о возбуждении уголовного дела за мошенничество с билетами на концерт «Руки вверх» в Туле.

Источник: Комсомольская правда

В Туле возбуждено уголовное дело в отношении кассира, подозреваемой в продаже несуществующих билетов на концерт группы «Руки вверх». Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила об этом в своем Telegram-канале.

По данным следствия, в результате мошеннических действий женщины пострадали 22 человека. Как уточнила Волк, в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса России, которая предусматривает ответственность за мошенничество.

Ранее стало известно, что кассир часть билетов на концерт реализовала официальным способом, но полученные денежные средства не перевела на счет организаторов мероприятия. Другую часть билетов женщина продала без внесения информации в базу данных, предоставив покупателям 50% скидку.

Затем кассир призналась, что испытывала финансовые проблемы. Она взяла из кассы деньги и не внесла их вовремя.

