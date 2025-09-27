Ричмонд
Водитель «Лады» погиб в столкновении трех автомобилей под Новосибирском

Пассажирка «Лады» травмировалась.

Источник: УГИБДД по Новосибирской области

В результате столкновения трех автомобилей в Барабинском районе Новосибирской области погиб водитель легкового автомобиля.

По предварительным данным, 27 сентября 2025 года около 8:00 на 1110 км трассы Р-254 «Иртыш» водитель автомобиля «Лада Приора» 2001 года рождения, двигаясь со стороны Новосибирска в направлении Омска, выехал на полосу встречного движения и совершил касательное столкновение с грузовиком «Скания». После этого произошло столкновение с грузовым автомобилем «Вольво», двигавшимся во встречном направлении. От удара «Вольво» съехал в кювет и опрокинулся.

«В результате ДТП на месте погиб водитель легкового автомобиля “Лада”, его пассажирка — женщина на вид 30 лет — травмирована», — сообщили в ГАИ.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.