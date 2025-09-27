Водитель «Лады» погиб в столкновении трех автомобилей под Новосибирском

По предварительным данным, 27 сентября 2025 года около 8:00 на 1110 км трассы Р-254 «Иртыш» водитель автомобиля «Лада Приора» 2001 года рождения, двигаясь со стороны Новосибирска в направлении Омска, выехал на полосу встречного движения и совершил касательное столкновение с грузовиком «Скания». После этого произошло столкновение с грузовым автомобилем «Вольво», двигавшимся во встречном направлении. От удара «Вольво» съехал в кювет и опрокинулся.