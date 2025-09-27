Ричмонд
В Турции в 2025 году участились инциденты с туристами на море

Туроператоры призвали турецкие власти внедрить контроль за морским трафиком.

Источник: Аргументы и факты

В Турции в 2025 году участились инциденты с туристами на море, передает РИА Новости со ссылкой на координатора по России и по СНГ одного из туроператоров Орхана Санджара.

Он сообщил, что в этом году в Турции произошло три-четыре крупных аварии на море и подчеркнул необходимость внедрения регулирования, касающегося частных судов. На сегодняшний день его нет, поэтому число ЧП начало расти.

Санджар рассказал, что направил в министерство культуры и туризма и в МВД документ касательно необходимости внедрить контроль за морским трафиком. В ближайшие несколько месяцев он ожидает ответа и внедрения новых правил.

В четверг в турецком Кемере погибла россиянка, которая купалась в море. В нее врезался катер. Капитан судна был задержан.