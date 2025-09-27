Yonhap: глава МИД Южной Кореи попросил Лаврова защитить интересы бизнеса

Ранее, в июле 2024 года, Лавров встречался с бывшим министром иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Елем в Лаосе на мероприятиях АСЕАН, а в июле 2025 года глава российского МИДа провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Вонсане и подписал план сотрудничества между ведомствами на 2025−2027 годы. Генассамблея ООН стартовала 24 сентября. Лавров тогда же прибыл в штаб-квартиру ООН.