Yonhap: глава МИД Южной Кореи попросил Лаврова защитить интересы бизнеса

В Южной Корее попросили Лаврова защитить интересы своего бизнеса.
Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке обратился к российской стороне с просьбой обеспечить благоприятные условия для деятельности южнокорейских компаний в России. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны. Сама встреча состоялась 26 сентября.
«Чо призвал Россию обратить внимание на защиту жителей Южной Кореи и подчеркнул важность создания благоприятных условий для южнокорейских компаний, работающих в стране», — передает южнокорейское агентство по итогам встречи. Кроме того, южнокорейская сторона обозначила свою позицию по ситуации на Корейском полуострове, подчеркнув приоритет мира и стабильности через снижение напряженности и укрепление доверия.
Ранее, в июле 2024 года, Лавров встречался с бывшим министром иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Елем в Лаосе на мероприятиях АСЕАН, а в июле 2025 года глава российского МИДа провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Вонсане и подписал план сотрудничества между ведомствами на 2025−2027 годы. Генассамблея ООН стартовала 24 сентября. Лавров тогда же прибыл в штаб-квартиру ООН.