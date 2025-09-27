Ричмонд
В Челябинской области полицейские нагрянули в SPA-салон: задержаны 19 девушек

В Челябинской области полицейские нагрянули в SPA-салон — задержаны 19 девушек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Все происходило в Магнитогорске в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок».

На деятельность заведения в Орджоникидзевском районе жаловались местные жители.

«Сотрудники полиции при содействии ОМОН “Сталь” Росгвардии проверили деятельность SPA-салона, цель — установить факты возможного осуществления незаконной деятельности», — прокомментировали в региональном Главке МВД..

В райотдел доставили «персонал» из 19 девушек. Все они опрошены на предмет возможного осуществления противоправной деятельности в салоне, а также предупреждены об ответственности за нарушение законодательства.