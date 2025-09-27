Слесаря-сборщика оборонного предприятия в Москве обвинили в терроризме

Слесарь-сборщик обвиняется в совершении террористического акта и в вандализме, указано в документах.
В Москве был задержан и взят под стражу слесарь-сборщик, трудившийся на одном из предприятий оборонного комплекса. Ему предъявлены обвинения в совершении теракта и актов вандализма. Эта информация указана в официальных судебных документах.
«Согласно документам, мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных пунктом “а” части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору или организованный группой) и части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм)», — указано в материале РИА Новости, ссылающихся на документы.
Ранее суд постановил продлить срок содержания обвиняемого под стражей. Адвокаты настаивали на изменении меры пресечения, предлагая освободить его из СИЗО под более мягкое обязательство. Защитники подчеркнули, что их клиент не имел умысла на совершение вменяемого ему преступления. В то же время следствие полагает, что, находясь на свободе, обвиняемый может попытаться скрыться от органов предварительного следствия и продолжить совершать преступления.