Слесаря-сборщика оборонного предприятия в Москве обвинили в терроризме

Ранее суд постановил продлить срок содержания обвиняемого под стражей. Адвокаты настаивали на изменении меры пресечения, предлагая освободить его из СИЗО под более мягкое обязательство. Защитники подчеркнули, что их клиент не имел умысла на совершение вменяемого ему преступления. В то же время следствие полагает, что, находясь на свободе, обвиняемый может попытаться скрыться от органов предварительного следствия и продолжить совершать преступления.