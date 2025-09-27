Ричмонд
Генпрокуратура подала иск к владельцу Туапсинского морского порта

Генеральная прокуратура подала иск в Арбитражный суд Краснодарского края к учредителю ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» — компании «Вониксель лимитед». Ответчиком также выступает Шахлар Новрузов, которого ранее арестовали по обвинению в хищении 919 миллионов рублей. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Также ответчиками выступают ФКУ СИЗО-5 ФСИН России в лице Новрузова и Басин О. Е. Ближайшее заседание по делу намечено на 17 октября.

В определении к принятию искового заявления к производству указано, что заявление касается признания недействительной сделки по приобретению 100 процентов долей в уставном капитале ООО «Туапсинский морской коммерческий порт». Сделка заключена между компанией с ограниченной ответственностью «Вониксель Лимитед» и Новрузовым Ш. Н. оглы. Генпрокуратура требует возвратить акции в доход государства.

Как сообщает ТАСС, Новрузова арестовали в начале сентября после обвинения в попытке хищения чужого имущества на общую сумму 919 миллионов рублей. Следователи УФСБ России по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело о покушении на особо крупное мошенничество.