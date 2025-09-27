Генпрокуратура подала иск к владельцу Туапсинского морского порта

Генеральная прокуратура подала иск в Арбитражный суд Краснодарского края к учредителю ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» — компании «Вониксель лимитед». Ответчиком также выступает Шахлар Новрузов, которого ранее арестовали по обвинению в хищении 919 миллионов рублей. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.