В Омской области рост киберпреступлений: мошенники похитили свыше 1,26 млрд рублей

В текущем году правоохранительные органы Омской области зарегистрировали 3 908 хищений, совершенных с использованием информационных технологий — на 728 случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года (4 636). Однако общий ущерб по возбужденным уголовным делам уже превысил 1,26 миллиарда рублей.
Особую активность проявляют мошенники, маскирующиеся под инвестиционных консультантов. Так, 25 сентября в полицию обратилась сотрудница спортивного комплекса, ставшая жертвой одной из таких схем. По ее словам, еще в марте она нашла в интернете сайт с предложением заработать на инвестициях и заполнила анкету. Вскоре ей позвонил «куратор», который начал руководить ее действиями, демонстрируя небольшую прибыль на виртуальном счете.
Поверив в реальность дохода, женщина перевела мошенникам все свои сбережения и деньги, взятые в кредит, — в общей сложности свыше 1,3 миллиона рублей. Только после этого она осознала, что стала жертвой обмана.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведутся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленников.
Полиция напоминает: никогда не соглашайтесь на предложения об инвестировании от незнакомцев по телефону или в мессенджерах. Перед сотрудничеством обязательно проверяйте данные о брокере на официальном сайте Банка России. Не сообщайте третьим лицам реквизиты карт, СМС-коды и данные из уведомлений. При малейших подозрениях — немедленно прекратите контакт и сообщите в правоохранительные органы.