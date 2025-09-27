В Омской области рост киберпреступлений: мошенники похитили свыше 1,26 млрд рублей

Полиция напоминает: никогда не соглашайтесь на предложения об инвестировании от незнакомцев по телефону или в мессенджерах. Перед сотрудничеством обязательно проверяйте данные о брокере на официальном сайте Банка России. Не сообщайте третьим лицам реквизиты карт, СМС-коды и данные из уведомлений. При малейших подозрениях — немедленно прекратите контакт и сообщите в правоохранительные органы. Ранее мы писали, что омская писательница весело спародировала жанр драконьего фэнтези.