Генпрокуратура подала иск к владельцу порта в Туапсе

Уроженец Азербайджана Шахлар Новрузов, директор ООО «Кафе “Старый Баку”» и ООО «Дар Фрут», арестован в рамках дела о покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК). Речь идет о попытке присвоения 100% долей в уставном капитале некоего общества, рыночная стоимость объектов недвижимости которого составляет 919,4 млн руб.