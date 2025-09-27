Дом главы сельсовета в Енисейском районе расстреляли из машины

В Красноярском крае мужчина расстрелял из пистолета дом главы сельсовета одного из поселений Енисейского района. Информацию об этом krsk.aif.ru подтвердили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел на территории дачного участка несколько дней назад. Судя по опубликованным видео, мужчина на белом седане подъехал к дачному домику и открыл стрельбу по окнам, после чего уехал. В инциденте никто не пострадал, кроме стеклопакета. Полицейские оперативно установили стрелка, сейчас решается вопрос о возбуждении дела по ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества). Подозреваемый пока не задержан, он скрылся в другом городе Красноярского края.
Как сообщает KrasMash, пострадавшая — глава Озерновского сельсовета Ольга Зубарева. Она считает, что таким образом ее пытаются запугать черные копатели, которые орудуют вокруг Озёрного.