Дом главы сельсовета в Енисейском районе расстреляли из машины

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел на территории дачного участка несколько дней назад. Судя по опубликованным видео, мужчина на белом седане подъехал к дачному домику и открыл стрельбу по окнам, после чего уехал. В инциденте никто не пострадал, кроме стеклопакета. Полицейские оперативно установили стрелка, сейчас решается вопрос о возбуждении дела по ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества). Подозреваемый пока не задержан, он скрылся в другом городе Красноярского края.