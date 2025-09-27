Два человека погибли в ДТП с переворотом в Челябинской области

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Кизильском районе.
Все произошло утром 27 сентября на 66-м километре дороги Магнитогорск — Кизильское — Сибай.
Предварительно известно, что 28-летний водитель Kia Ceed совершил съезд в кювет, где опрокинулся.
«В результате водитель и пассажир 1998 года рождения от полученных травм скончались на месте», — прокомментировали в ГАИ региона.️
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы полиции.
Также ️установлено, что в момент аварии водитель и пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности.
Видеокомментарий начальника Госавтоинспекции ОМВД России по Кизильскому району Вадим Аргинбаев.