Пропавшую в Молдове 20-летнюю студентку, которую искали всей страной, нашли мертвой: В лесу ее изнасиловали и убили

Девушка пропала в четверг, 25 сентября, она не вернулась в общежитие и не выходила на связь, а её машина осталась возле общежития.

Источник: Комсомольская правда

Тело 20-летней студентки из Кагула, которую искали всем миром, обнаружили ночью в лесу. Девушка была изнасилована, а затем убита. Есть версия, что подозреваемый в преступлении — предположительно родственник крупной шишки из PAS.

Напомним, что 20-летняя студентка в четверг, 25 сентября, не вернулась в общежитие и не выходила на связь, а её машина осталась возле общежития.

Источники утверждают, что на опознание тела родственникам запретили проносить в морг телефоны и делать фотографии.

Информацию велено скрывать вплоть до понедельника, когда выборы будут позади. Все на ушах.