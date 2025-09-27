Ричмонд
Красноярец пришел в чужую квартиру под видом соседа и украл телефон

В Красноярске суд вынес решение по уголовному делу в отношении мужчины, который украл телефон из квартиры незнакомого человека.

Источник: Freepik

В полиции рассказали, что в мае 2024 года 46-летний мужчина позвонил в дверь одной из квартир дома на улице Семафорной. Когда хозяин открыл дверь, злоумышленник представился его соседом снизу и заявил, что его квартиру «топит».

«Хозяин квартиры пригласил злоумышленника зайти, а сам пошел проверять краны. Оставшись в чужом жилье без присмотра, мужчина увидел сотовый телефон, взял его и вышел из квартиры. Похищенное имущество он сдал в ломбард», — рассказали в полиции.

Ущерб составил всего 5 тыс. рублей, но стал поводом для возбуждения уголовного дела по ч. 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Телефон удалось найти в ломбарде. Его изъяли и вернули хозяину.

Суд признал злоумышленника виновным и наказал его условным лишением свободы на срок в 2 года.