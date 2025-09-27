Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК возбудил уголовное дело после травмирования рабочих на заводе Ревды

Следственный отдел по городу Ревда СУ СКР по Свердловской области начал расследование уголовного дела из-за травмирования двух рабочих на местном промышленном предприятии в Ревде (Свердловская область), сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Коммерсантъ

Правоохранительным органам стало известно 26 сентября 2025 года, что накануне на территории одного из местных заводов произошло нарушение технологического процесса, из-за чего на двух рабочих разлился раскаленный металл. Одного из них госпитализировали, второму оказали первую помощь на месте. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 143 УК РФ — нарушение требований охраны труда.

«В ходе расследования выясняются точные обстоятельства и причины произошедшего. Проведён осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы и руководство предприятия, выясняется степень тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавших, изучается интересующая следствие документация о проводившихся на предприятии работах, о проведении инструктажа по технике безопасности, должностные инструкции и т. д.», — сообщили в СКР.

Ранее Свердловский областной суд взыскал 1 млн руб. компенсации с компании «Уральские локомотивы» за травмирование работницы на производстве. В 2020 году маляр получила несколько ожогов от возгорания обезжиривателя во время работ в окрасочно-сушильной камере — пламя перекинулось на ее спецодежду.