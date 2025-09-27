СК возбудил уголовное дело после травмирования рабочих на заводе Ревды

Правоохранительным органам стало известно 26 сентября 2025 года, что накануне на территории одного из местных заводов произошло нарушение технологического процесса, из-за чего на двух рабочих разлился раскаленный металл. Одного из них госпитализировали, второму оказали первую помощь на месте. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 143 УК РФ — нарушение требований охраны труда.
«В ходе расследования выясняются точные обстоятельства и причины произошедшего. Проведён осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы и руководство предприятия, выясняется степень тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавших, изучается интересующая следствие документация о проводившихся на предприятии работах, о проведении инструктажа по технике безопасности, должностные инструкции
Ранее Свердловский областной суд взыскал 1 млн руб. компенсации с компании «Уральские локомотивы» за травмирование работницы на производстве. В 2020 году маляр получила несколько ожогов от возгорания обезжиривателя во время работ в окрасочно-сушильной камере — пламя перекинулось на ее спецодежду.