В Астане закрыли подпольную БДСМ-студию в жилом комплексе

Заведение действовало в подвальном помещении одного из жилых комплексов на левобережье Астаны. Его нашли во время операции «Стоп трафик» после размещенной в интернете рекламы.
Сейчас установлен владелец помещения, идет проверка. По итогам его намерены привлечь к ответственности в рамках закона.
В полиции заявили, что подобные заведения представляют угрозу обществу и особенно молодежи.
«Любая деятельность, направленная на развращение населения и противоречащая нормам общественной морали, будет жестко пресекаться», — подчеркнули в ведомстве.
Правоохранители также обратились к гражданам с просьбой сообщать о подозрительных фактах и рекламе сомнительных услуг в интернете.