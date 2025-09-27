В Самаре мошенник обманул женщину на 456 тысяч рублей

В пресс-служба также рассказали, что мошенник постоянно поддерживал контакт через мессенджеры и создавал ощущение срочности и важности, при этом демонстрировал якобы официальные документы и использовал профессиональную терминологию, что убедило женщину в подлинности его намерений. Только после завершения операции женщина засомневалась в правдивости происходящего и обратилась в полицию. Оперуполномоченными устанавливаются лица, причастные к хищению денежных средств безработной потерпевшей.