Несовершеннолетняя девушка погибла в аварии с участием КамАЗа в Акмолинской области

В Instagram*-аккаунте kokshetautoday сообщили о ночном ДТП на трассе Кокшетау-Астана в районе поселка Кенесары. Под постом с видео подробности аварии рассказала пресс-служба Департамента полиции Акмолинской области.
Так, 26 сентября на 289 км автодороги Астана-Петропавловск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Hyundai Santa Fe и КамАЗ-55111.
«В результате ДТП 16-летняя пассажирка автомобиля Hyundai Santa Fe скончалась в карете скорой медицинской помощи. 65-летняя пассажирка с различными телесными повреждениями была доставлена в медицинское учреждение», — пояснили в полиции.
В настоящее время проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение. Департамент полиции напоминает, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, и контролировать техническое состояние транспортного средства.
Напомним, вчера в Семее водитель грузового манипулятора задел краном пассажирский автобус — пострадали водитель и два пассажира.
* запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.