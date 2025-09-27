Ричмонд
Несовершеннолетняя девушка погибла в аварии с участием КамАЗа в Акмолинской области

На трассе в Акмолинской области произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. Сообщается об одной погибшей и еще одной пострадавшей, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию региона.

В Instagram*-аккаунте kokshetautoday сообщили о ночном ДТП на трассе Кокшетау-Астана в районе поселка Кенесары. Под постом с видео подробности аварии рассказала пресс-служба Департамента полиции Акмолинской области.

Так, 26 сентября на 289 км автодороги Астана-Петропавловск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Hyundai Santa Fe и КамАЗ-55111.

«В результате ДТП 16-летняя пассажирка автомобиля Hyundai Santa Fe скончалась в карете скорой медицинской помощи. 65-летняя пассажирка с различными телесными повреждениями была доставлена в медицинское учреждение», — пояснили в полиции.

В настоящее время проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение. Департамент полиции напоминает, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, и контролировать техническое состояние транспортного средства.

Напомним, вчера в Семее водитель грузового манипулятора задел краном пассажирский автобус — пострадали водитель и два пассажира.

* запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.