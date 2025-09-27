Ричмонд
Сын в Башкирии напал с ножом на 71-летнюю мать

Преступление совершено в Белебеевском районе.

Источник: РИА "Новости"

В Белебеевском районе Башкирии 51-летний мужчина напал с ножом на свою мать, сообщает МВД республики.

Сообщение поступило из больницы, куда женщину госпитализировали с ранениями в грудь.

По предварительным данным, в день происшествия между родственниками произошла словесная перепалка. Мужчина вышел из себя и со злости нанёс 71-летней матери множественные удары ножом. После случившегося он позвонил родственникам и сообщил об инциденте, которые вызвали экстренные службы.

Подозреваемый задержан и во всем сознался.

В настоящее время по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ.