Сын в Башкирии напал с ножом на 71-летнюю мать

В Белебеевском районе Башкирии 51-летний мужчина напал с ножом на свою мать, сообщает МВД республики.
Сообщение поступило из больницы, куда женщину госпитализировали с ранениями в грудь.
По предварительным данным, в день происшествия между родственниками произошла словесная перепалка. Мужчина вышел из себя и со злости нанёс 71-летней матери множественные удары ножом. После случившегося он позвонил родственникам и сообщил об инциденте, которые вызвали экстренные службы.
Подозреваемый задержан и во всем сознался.
В настоящее время по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ.