Сын в Башкирии напал с ножом на 71-летнюю мать

По предварительным данным, в день происшествия между родственниками произошла словесная перепалка. Мужчина вышел из себя и со злости нанёс 71-летней матери множественные удары ножом. После случившегося он позвонил родственникам и сообщил об инциденте, которые вызвали экстренные службы.