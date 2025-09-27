В Сурхандарье «Дамас» сбил группу людей на пешеходном переходе: видео вызвало волну возмущения

По официальной версии, у 27-летнего водителя «Дамаса» во время движения возникла неисправность рулевого управления. Машина выехала на встречную полосу и сбила трёх пешеходов, которые, по данным правоохранителей, переходили дорогу. Однако на видео отчётливо видно, что по переходу дорогу пересекали четыре человека, которых и сбил водитель.