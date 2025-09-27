В Сурхандарье «Дамас» сбил группу людей на пешеходном переходе: видео вызвало волну возмущения

На кадрах видно, как автомобиль «Дамас» сбивает группу людей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. На кадрах хорошо видно, что водитель выезжает на встречную полосу, а затем, пытаясь избежать лобового столкновения с другим автомобилем, резко уходит налево — прямо на людей, которые спокойно идут по «зебре».
В УБДД Сурхандарьинской области прокомментировали инцидент. ДТП произошло 22 сентября примерно в 14:00 на автодороге, проходящей через махаллю «Навруз» Шурчинского района.
По официальной версии, у 27-летнего водителя «Дамаса» во время движения возникла неисправность рулевого управления. Машина выехала на встречную полосу и сбила трёх пешеходов, которые, по данным правоохранителей, переходили дорогу. Однако на видео отчётливо видно, что по переходу дорогу пересекали четыре человека, которых и сбил водитель.
В результате ДТП все пострадавшие были госпитализированы в районное медицинское объединение. На данный момент информации об их состоянии нет.
По данному факту назначены судебно-медицинская и техническая экспертизы, которые должны установить степень тяжести полученных травм и техническое состояние автомобиля. Ведётся доследственная проверка.
В очередной раз власти призывают всех водителей перед началом движения обязательно проверять техническое состояние своих транспортных средств. Особую осторожность необходимо проявлять при приближении к перекрёсткам, пешеходным переходам и учебным заведениям — чтобы подобных трагедий больше не происходило.