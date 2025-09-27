Задержанному в Волгограде кубинцу грозит до 20 лет тюрьмы за наркотики

Как сообщает Волгоградское ЛУ МВД России на транспорте, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали 37-летнего гражданина Кубы в Комсомольском парке Тракторозаводского района.
Во время личного досмотра у мужчины изъяли 11 свертков. Проведенное исследование показало, что в них находилось наркотическое средство — смесь, содержащая производное эфедрона (меткатинона). При проведении следственных мероприятий полицейские обнаружили на местности еще 3 пакета с наркотиками. Общая масса изъятого вещества превысила 20 граммов.
Правоохранители установили, что иностранец приобрел оптовую партию наркотических средств. Он должен был расфасовывать ее на мелкие партии и помещать в тайники-закладки.
В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).
Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит лишение свободы сроком до 20 лет.