В Ростове мужчина случайно убил шумного прохожего, кинув в него с балкона банки

Ростовчанина подозревают в том, что он до смерти закидал банками незнакомца.

Источник: Комсомольская правда

В Октябрьском районе Ростов-на-Дону в отношении 43-летнего жителя многоквартирного дома возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Об этом сообщили в управлении следственного комитета по Ростовской области.

По данным ведомства, горожанин находился на балконе своей квартиры. Его внимание привлек 47-летний горожанин, который шумел так, что было слышно даже с улицы.

На этой почве мужчины поссорились. Собственник квартиры не стал выходить на улицу для того, чтобы урегулировать конфликт, а просто воспользовался тем, что на балконе хранились банки: одни были пустые, другие с соленьями и тушенкой.

Противник шума стал кидать в прохожего. «Снаряды» попали в человека. В результате тот скончался в больнице.

— В ходе следствия обвиняемый свою вину в совершении преступления признал в полном объеме. По уголовному делу собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — рассказали в региональном СУ СК.

