В Уссурийске мужчина выбросил собаку с четвёртого этажа — проводится проверка

Полиция Уссурийска проводит проверку после появления в социальных сетях информации о жестоком обращении с животным. В интернет-публикации утверждается, что неизвестный мужчина выбросил собаку из окна квартиры на четвёртом этаже жилого дома, расположенного на улице Новоникольский проезд. В момент предполагаемого инцидента на улице находились несовершеннолетние, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморью.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также личность возможного нарушителя. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, соответствующее законодательству.
Отмечается, что сообщений о данном случае в дежурную часть от граждан не поступало.