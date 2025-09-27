В Уссурийске мужчина выбросил собаку с четвёртого этажа — проводится проверка

Полиция Уссурийска проводит проверку после появления в социальных сетях информации о жестоком обращении с животным. В интернет-публикации утверждается, что неизвестный мужчина выбросил собаку из окна квартиры на четвёртом этаже жилого дома, расположенного на улице Новоникольский проезд. В момент предполагаемого инцидента на улице находились несовершеннолетние, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморью.