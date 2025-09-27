Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уссурийске мужчина выбросил собаку с четвёртого этажа — проводится проверка

На месте происшествия находились дети.

Источник: PrimaMedia.ru

Полиция Уссурийска проводит проверку после появления в социальных сетях информации о жестоком обращении с животным. В интернет-публикации утверждается, что неизвестный мужчина выбросил собаку из окна квартиры на четвёртом этаже жилого дома, расположенного на улице Новоникольский проезд. В момент предполагаемого инцидента на улице находились несовершеннолетние, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморью.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также личность возможного нарушителя. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, соответствующее законодательству.

Отмечается, что сообщений о данном случае в дежурную часть от граждан не поступало.