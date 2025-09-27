Умер еще один пострадавший во время теракта в «Крокус сити холле»

Об этом ТАСС сообщил адвокат Игорь Трунов.
МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Дмитрий Сараев, получивший ранение во время теракта в «Крокус сити холле», умер после длительного лечения.
Об этом ТАСС сообщил адвокат Игорь Трунов.
«После длительного и тяжелого лечения скончался один из раненых во время теракта — Дмитрий Сараев», — сказал он.
По его словам, во время стрельбы в концертном зале Сараев получил ранение в спину.