Умер еще один пострадавший во время теракта в «Крокус сити холле»

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Дмитрий Сараев, получивший ранение во время теракта в «Крокус сити холле», умер после длительного лечения.

Источник: РИА "Новости"

Об этом ТАСС сообщил адвокат Игорь Трунов.

«После длительного и тяжелого лечения скончался один из раненых во время теракта — Дмитрий Сараев», — сказал он.

По его словам, во время стрельбы в концертном зале Сараев получил ранение в спину.