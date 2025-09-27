Ричмонд
В Астраханской области загорелись несколько промобъектов после падения БПЛА

Над Астраханской областью силы ПВО сбили восемь беспилотников. Целью атаки были объекты промышленного сектора, заявил губернатор Игорь Бабушкин.

При падении части обломков зафиксированы «локальные возгорания», их уже потушили, уточнил в Telegram Бабушкин. По его словам, никто не пострадал.

Минобороны РФ сообщало, что за ночь на территорией региона сбили шесть дронов. В предыдущий раз Астраханская область подверглась атаке БПЛА 22 сентября. В тот день также зафиксировали несколько «локальных очагов возгорания» на неназванном промышленном предприятии, пострадала одна женщина.

