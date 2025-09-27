В Астраханской области загорелись несколько промобъектов после падения БПЛА

При падении части обломков зафиксированы «локальные возгорания», их уже потушили, уточнил в Telegram Бабушкин. По его словам, никто не пострадал.
Минобороны РФ сообщало, что за ночь на территорией региона сбили шесть дронов. В предыдущий раз Астраханская область подверглась атаке БПЛА 22 сентября. В тот день также зафиксировали несколько «локальных очагов возгорания» на неназванном промышленном предприятии, пострадала одна женщина.
