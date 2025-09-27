Ричмонд
Полицейские сняли отпечатки пальцев у 44 человек после рейда в Волгограде

Правоохранители регулярно проводят мероприятия, направленные на профилактику преступлений и нарушений, совершаемых в общественных местах.

По данным ГУ МВД России по региону, накануне очередной профилактический рейд состоялся в Центральном районе Волгограда. Силовую поддержку оказывали бойцы спецподразделения Росгвардии.

Полицейские проверяли соблюдение закона в сфере реализации алкоголя в увеселительных заведениях. Кроме того, стражи порядка искали подростков, которые в ночное время находились в общественных местах без сопровождения законных представителей.

Во время рейда были проведены проверки по выявлению лиц, находящихся в розыске за совершение преступлений, а также нарушающих миграционное законодательство.

В результате профилактического мероприятия в отдел полиции доставили 44 человека. Все они были дактилоскопированы, данные внесли в информационные базы МВД.

В отношении нарушителей составили 21 административный материал.