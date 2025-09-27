Полицейские сняли отпечатки пальцев у 44 человек после рейда в Волгограде

По данным ГУ МВД России по региону, накануне очередной профилактический рейд состоялся в Центральном районе Волгограда. Силовую поддержку оказывали бойцы спецподразделения Росгвардии.
Полицейские проверяли соблюдение закона в сфере реализации алкоголя в увеселительных заведениях. Кроме того, стражи порядка искали подростков, которые в ночное время находились в общественных местах без сопровождения законных представителей.
Во время рейда были проведены проверки по выявлению лиц, находящихся в розыске за совершение преступлений, а также нарушающих миграционное законодательство.
В результате профилактического мероприятия в отдел полиции доставили 44 человека. Все они были дактилоскопированы, данные внесли в информационные базы МВД.
В отношении нарушителей составили 21 административный материал.