В микрорайоне Садовый в Перми сбили женщину

Авария произошла в субботу днем.

Источник: Комсомольская правда

Днем в субботу, 27 сентября, в микрорайоне Садовый, у дома по адресу ул. Уинская, 5 произошло ДТП. В зоне действия знака «Жилая зона» сбили женщину.

— На асфальте кровь, пострадала пенсионерка, она жива, но сильно ушибла голову, — поделились с журналистами «КП-Пермь» очевидцы. — Молодой человек за рулем иномарки сам попытался оказаться помощь пожилой женщине. Поднял на ноги и пытался остановить кровь на голове — пострадавшая получила травму головы. Очевидцы вызвали на место ДТП «скорую».

Вот как случившееся прокомментировали в ГИБДД:

— Около 13 часов на улице Уинская 20-летний водитель автомобиля Оpel corsa, выезжая со двора, допустил наезд на пешехода, переходившего дорогу. В результате ДТП различные травмы получила 72-летняя женщина, которой была оказана медицинская помощь. Сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, — сообщили журналистам «КП-Пермь» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.