В микрорайоне Садовый в Перми сбили женщину

— На асфальте кровь, пострадала пенсионерка, она жива, но сильно ушибла голову, — поделились с журналистами «КП-Пермь» очевидцы. — Молодой человек за рулем иномарки сам попытался оказаться помощь пожилой женщине. Поднял на ноги и пытался остановить кровь на голове — пострадавшая получила травму головы. Очевидцы вызвали на место ДТП «скорую».