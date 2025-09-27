Семья известных врачей погибла при пожаре в Балхаше

В Астане 20 сентября вручили государственную награду гражданину, проявившему мужество и самоотверженность при спасении людей во время пожара. Инцидент произошел 18 сентября на улице Достык: в одном из ресторанов вспыхнул пожар. Айдын Тулеген, не раздумывая, вошел в здание жилого комплекса, предупредил жителей об опасности и помог им эвакуироваться.