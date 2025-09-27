Семья известных врачей погибла при пожаре в Балхаше

Согласно информации регионального издания «Патриот», в противопожарную службу позвонили родственники и сообщили, что в доме — плотная дымовая завеса и видны последствия пожара. К моменту приезда пожарных открытого пламени уже не было.
На первом этаже двухэтажного дома спасатели обнаружили тела мужчины 1948 года рождения и женщины 1949 года рождения. По предварительной версии, супруги погибли от отравления продуктами горения.
Позднее стало известно, что погибшими оказались Юрий Аркадьевич и Наталья Евгеньевна Шерстовы.
В пресс-службе областной клинической больницы Караганды рассказали о семьей и выразили соболезнования.
Юрий Аркадьевич посвятил более полувека спортивной медицине и организации здравоохранения, был врачом сборных команд, главным врачом и руководителем здравоохранения Балхаша.
Наталья Евгеньевна почти 40 лет возглавляла психоневрологическую службу Балхаша, была чутким и внимательным врачом, строгим, но справедливым руководителем, воспитавшим целое поколение специалистов.
«Супруги Шерстовы — пример беззаветного служения профессии и людям. Их уход — огромная утрата для медицинского сообщества Карагандинской области. Искренне соболезнуем заместителю директора по лечебной работе Многопрофильной больницы № 3 Караганды Сергею Юрьевичу Шерстову в связи с тяжелой утратой — уходом из жизни родителей», — заявили в администрации больницы.
Сегодня, 27 сентября, соболезнования также выразила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.
Супруги Шерстовы стали символом преданности профессии и служения людям. Их уход — огромная и невосполнимая потеря для медицинского сообщества и всей страны.
В Астане 20 сентября вручили государственную награду гражданину, проявившему мужество и самоотверженность при спасении людей во время пожара. Инцидент произошел 18 сентября на улице Достык: в одном из ресторанов вспыхнул пожар. Айдын Тулеген, не раздумывая, вошел в здание жилого комплекса, предупредил жителей об опасности и помог им эвакуироваться.