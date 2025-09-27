Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Милиция предупредила белорусов о поддельных «письмах счастья» от имени ГАИ

Милиция предупредила белорусов, что мошенники шлют фальшивые «письмах счастья» от ГАИ.

Источник: Комсомольская правда

О новой схеме мошенников, которую они начали активно реализовывать в последнее время, белорусов предупредили в УВД Могилевского облисполкома.

Аферисты присылают белорусам на электронную почту или в мессенджеры письма, которые внешне максимальным образом похожи на официальные письма ГАИ.

В сообщениях этих текст следующего содержания: «Вы нарушили ПДД. Ознакомьтесь с постановлением и оплатите штраф». При этом к письму прилагается PDF-файл с тем самым «постановлением». К слову, внутри этого «документа» могут содержаться настоящие персональные данные человека — не только ФИО, но и номер автомобиля. Все это создает ощущение подлинности «документа» ГАИ.

Основная цель мошенников — заставить своих жертв нажать кнопку «Оплатить сейчас». Эта ссылка ведет на поддельные сайты банков, далее требуются данные карты, пароли из приходящих СМС. Второй вариант — ссылка ведет на зараженный сайт, который автоматически принудительно устанавливает вредоносное программное обеспечение. Это ПО далее начинает перехватывать пароли, получает доступ к банковским приложениям, мессенджерам.

Правоохранители подчеркивают — всего этого следует избегать, а штрафы нужно оплачивать только и исключительно посредством ЕРИП.

Ранее мы писали о том, что изменится в оценке ущерба при ДТП в Беларуси уже с 15 октября (именно тогда заработают новые правила, по которым начнут работать страховщики).