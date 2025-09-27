Милиция предупредила белорусов о поддельных «письмах счастья» от имени ГАИ

О новой схеме мошенников, которую они начали активно реализовывать в последнее время, белорусов предупредили в УВД Могилевского облисполкома.
Аферисты присылают белорусам на электронную почту или в мессенджеры письма, которые внешне максимальным образом похожи на официальные письма ГАИ.
В сообщениях этих текст следующего содержания: «Вы нарушили ПДД. Ознакомьтесь с постановлением и оплатите штраф». При этом к письму прилагается PDF-файл с тем самым «постановлением». К слову, внутри этого «документа» могут содержаться настоящие персональные данные человека — не только ФИО, но и номер автомобиля. Все это создает ощущение подлинности «документа» ГАИ.
Основная цель мошенников — заставить своих жертв нажать кнопку «Оплатить сейчас». Эта ссылка ведет на поддельные сайты банков, далее требуются данные карты, пароли из приходящих СМС. Второй вариант — ссылка ведет на зараженный сайт, который автоматически принудительно устанавливает вредоносное программное обеспечение. Это ПО далее начинает перехватывать пароли, получает доступ к банковским приложениям, мессенджерам.
Правоохранители подчеркивают — всего этого следует избегать, а штрафы нужно оплачивать только и исключительно посредством ЕРИП.
