Милиция предупредила белорусов о поддельных «письмах счастья» от имени ГАИ

В сообщениях этих текст следующего содержания: «Вы нарушили ПДД. Ознакомьтесь с постановлением и оплатите штраф». При этом к письму прилагается PDF-файл с тем самым «постановлением». К слову, внутри этого «документа» могут содержаться настоящие персональные данные человека — не только ФИО, но и номер автомобиля. Все это создает ощущение подлинности «документа» ГАИ.