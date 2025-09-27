В Бресте на границе у пассажирки автобуса изъяли более 1 кг золота и драгоценностей на 220 тысяч рублей

51-летняя гражданка Украины ехала на автобусе из Польши через пункт пропуска «Брест» и выбрала зеленый коридор, подтвердив, что не имеет при себе товаров, подлежащих декларированию. Однако при дополнительной проверке в карманах ее куртки нашли два свертка, обмотанных скотчем. Внутри оказались золотые украшения со вставками из драгоценных камней.