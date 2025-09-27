В Новосибирске ищут пропавшую 69-летнюю женщину

В Ленинском районе Новосибирска пропала Шевцова (Иванова) Нина Прокопьевна. Женщина 69 лет. 26 сентября 2025 года она вышла из дома и до сих пор не вернулась. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».