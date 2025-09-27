В Новосибирске ищут пропавшую 69-летнюю женщину

В Ленинском районе Новосибирска пропала Шевцова (Иванова) Нина Прокопьевна. Женщина 69 лет. 26 сентября 2025 года она вышла из дома и до сих пор не вернулась. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
Приметы: рост около 170 сантиметров, плотного телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. На момент исчезновения была в белых босоножках. Женщина нуждается в медицинской помощи и может находиться в любом районе.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей Нине Шевцовой, просят сообщить по телефону горячей линии: