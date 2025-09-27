Под Ростовом осудили мужчину, который маркером написал послание на женщине

История жителей Новочеркасска Ростовской области началась как романтическое кино, а закончилась криминалом. Анатолий и Виктория были старыми знакомыми, встретившимися спустя годы. Как потом расскажет 42-летний мужчина, когда-то они учились в одной школе, но после их пути разошлись.
Случайная встреча навсегда изменила их судьбы. Виктория бросила мужа и переехала к Анатолию. Первое время все шло хорошо. А потом начались скандалы.
Трагическая развязка наступила в канун праздников. Мужчина отправился за продуктами. Вернувшись, застал дома незнакомца. Анатолия ослепила ревность. Он выставил гостя за дверь. Затем ревнивец напал на сожительницу. От полученных травм женщина скончалась на месте преступления.
Дончанин не стал никому звонить. Вместо этого взял маркер и расписал им тело. Позже эксперт придет к выводу, что надписи были своего рода предсмертным посланием. Полиции мужчина сдался через несколько дней после совершенного им преступления. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
Как следует из информации, опубликованной на сайте суда Новочеркасска, вину мужнины признали. Его приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.