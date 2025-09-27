Под Ростовом осудили мужчину, который маркером написал послание на женщине

Дончанин не стал никому звонить. Вместо этого взял маркер и расписал им тело. Позже эксперт придет к выводу, что надписи были своего рода предсмертным посланием. Полиции мужчина сдался через несколько дней после совершенного им преступления. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Убийство».