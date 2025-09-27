Женщина погибла при пожаре в многоэтажке на Автозаводе

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, трагедия произошла 26 сентября. Пожарные эвакуировали из подъезда 25 человек, трое из которых — дети. Площадь, охваченная огнем, составила 10 кв. метров. Возгорание ликвидировали 33 специалиста МЧС. Без жертв не обошлось: на месте случившегося было найдено тело женщины. Ее личность устанавливается. Предварительно, пожар вспыхнул вследствие неправильного использования электрооборудования.