Женщина погибла при пожаре в многоэтажке на Автозаводе

Страшный пожар в многоэтажном доме на улице Юлиуса Фучика в Нижнем Новгороде унес человеческую жизнь.

Источник: ГУ МЧС по Нижегородской области

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, трагедия произошла 26 сентября. Пожарные эвакуировали из подъезда 25 человек, трое из которых — дети. Площадь, охваченная огнем, составила 10 кв. метров. Возгорание ликвидировали 33 специалиста МЧС. Без жертв не обошлось: на месте случившегося было найдено тело женщины. Ее личность устанавливается. Предварительно, пожар вспыхнул вследствие неправильного использования электрооборудования.

Ранее сообщалось о гибели мужчины при пожаре в МКД на набережной Федоровского в Нижегородском районе областного центра.