В Татарстане за сутки ликвидировали восемь пожаров

Три из этих возгораний случились в жилых домах. При этом спасатели семь раз выезжали по ложным вызовам, что также является важной частью их работы. Пожарные активно сотрудничали с другими экстренными службами, совершив шесть совместных выездов для оказания помощи. Также специалисты 13 раз выезжали на место дорожно-транспортных происшествий для ликвидации их последствий. На водных объектах Татарстана происшествий не зарегистрировано.