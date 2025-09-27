Ричмонд
В Татарстане за сутки ликвидировали восемь пожаров

Три из этих возгораний случились в жилых домах.

Источник: Комсомольская правда

За последние 24 часа в Татарстане произошло восемь пожаров, которые успешно потушили сотрудники Государственной противопожарной службы. Об этом сообщает телеграм-канал Главного управления МЧС по республике.

Три из этих возгораний случились в жилых домах. При этом спасатели семь раз выезжали по ложным вызовам, что также является важной частью их работы. Пожарные активно сотрудничали с другими экстренными службами, совершив шесть совместных выездов для оказания помощи. Также специалисты 13 раз выезжали на место дорожно-транспортных происшествий для ликвидации их последствий. На водных объектах Татарстана происшествий не зарегистрировано.

Напомним, в УМВД Казани опровергли информацию о поджоге женщиной своей квартиры. Оказалось, что между ней и супругом просто возникла ссора.