Чуда не произошло — в полиции Молдовы сначала отрицали, а позже подтвердили гибель пропавшей 20-летней студентки: Она была задушена в лесу

Теперь официально, полиция подтвердила: пропавшая в Кагуле 20-летняя студентка найдена мертвой.
Мв уже писали, что студентка в четверг, 25 сентября, не вернулась в общежитие и не выходила на связь, а её машина осталась возле общежития, что ее тело обнаружили ночью в лесу. Девушка была изнасилована, а затем убита. Есть версия, что подозреваемый в преступлении — предположительно родственник крупной шишки из PAS. Полиция сначала отрицала, что тело девушки было найдено, а позже в полиции сообщили, что тело студентки нашли в лесополосе. Ее задушили.
«Предварительно, по результатам экспертизы, проведённой судмедэкспертом, на теле потерпевшей были обнаружены телесные повреждения, характерные для удушения. При ней также была обнаружена сумка с её личными вещами», — говорится в сообщении.
