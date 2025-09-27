Чуда не произошло — в полиции Молдовы сначала отрицали, а позже подтвердили гибель пропавшей 20-летней студентки: Она была задушена в лесу

Мв уже писали, что студентка в четверг, 25 сентября, не вернулась в общежитие и не выходила на связь, а её машина осталась возле общежития, что ее тело обнаружили ночью в лесу. Девушка была изнасилована, а затем убита. Есть версия, что подозреваемый в преступлении — предположительно родственник крупной шишки из PAS. Полиция сначала отрицала, что тело девушки было найдено, а позже в полиции сообщили, что тело студентки нашли в лесополосе. Ее задушили.