Любила музеи и природу. Что известно о петербурженке, которая погибла из-за мошенников

Тело петербурженки нашли накануне в квартире на проспекте Ветеранов. Перед трагедией к ней пришла женщина, которая ранее купила у нее жилье. Экс-собственница отказалась выходить, а через некоторое время из-под двери повалил дым. Также известно, что более двух недель назад жительница Кировского района обращалась с заявлением о мошенничестве, полиция возбудила дело и занималась его расследованием.