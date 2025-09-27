Ричмонд
Любила музеи и природу. Что известно о петербурженке, которая погибла из-за мошенников

Жительница Кировского района Петербурга погибла накануне днем в результате пожара в своей квартире.

Перед этим 60-летняя женщина поддалась влиянию мошенников, продала единственное жилье и перевела деньги на продиктованный счет.

«Фонтанка» 27 сентября нашла страницу покойной. Судя по данным, женщина могла иметь родственников в Кудымкаре (Пермский край). На многочисленных фото из музеев и разных уголков Ленобласти позирует женщина интеллигентного вида. Из опубликованного контента можно сделать вывод, что покойная любила искусство, природу и животных.

Тело петербурженки нашли накануне в квартире на проспекте Ветеранов. Перед трагедией к ней пришла женщина, которая ранее купила у нее жилье. Экс-собственница отказалась выходить, а через некоторое время из-под двери повалил дым. Также известно, что более двух недель назад жительница Кировского района обращалась с заявлением о мошенничестве, полиция возбудила дело и занималась его расследованием.