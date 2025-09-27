Суд в Ошмянах решил конфисковать у белоруски 41000 евро, дав штраф 12600 рублей

Как рассказали правоохранители, в июле 2025 года 44-летняя фигурантка в качестве пассажира рейсового автобуса въехала в Беларусь из Литвы через пункт пропуска «Каменный Лог». Она не задекларировала крупную сумму наличности в евро. Отметим, что декларировать нужно денежные средства, если их сумма превышает 10 тысяч долларов США в эквиваленте.