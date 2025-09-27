Суд в Ошмянах решил конфисковать у белоруски 41000 евро, дав штраф 12600 рублей

Как сообщили в прокуратуре, суд в Ошмянах вынес приговор в отношении 44-летней гражданки Беларуси. Ей инкриминировалось незаконное перемещение через границу крупной суммы наличной валюты.
Как рассказали правоохранители, в июле 2025 года 44-летняя фигурантка в качестве пассажира рейсового автобуса въехала в Беларусь из Литвы через пункт пропуска «Каменный Лог». Она не задекларировала крупную сумму наличности в евро. Отметим, что декларировать нужно денежные средства, если их сумма превышает 10 тысяч долларов США в эквиваленте.
— В ходе таможенного контроля единовременно ввозимые через таможенную границу ЕАЭС наличные средства в сумме свыше 50 тысяч евро были обнаружены и изъяты сотрудниками Гродненской региональной таможни, — отметили в прокуратуре.
Сообщается, что дело уже рассмотрено судом в Ошмянах. По решению суда применена специальная конфискация 41 тысячи евро. Помимо этого, фигурантка оштрафована на 300 базовых величин, что по состоянию на 27 сентября 2025 года составляет 12,6 тысячи рублей.
Добавим, что в настоящее время приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.
Ранее мы писали о том, что уже 15 октября в Беларуси заработают новые правила оценки ущерба при ДТП (читать далее вот тут).