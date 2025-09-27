В Каменске-Уральском в ДТП с автобусом пострадали три пассажира

В Каменске-Уральском вечером 26 сентября на перекрестке улиц 4-й Пятилетки и Кутузова произошло ДТП с участием рейсового автобуса. В аварии пострадали три человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
По предварительным данным, водитель автобуса «ПАЗ» двигался по улице Кутузова и при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество проезда автомашине «АФ-372110». Уточним, что в момент аварии на перекрестке не работал светофор.
— В результате ДТП три пассажира автобуса «ПАЗ», 76-летний мужчина, 62-летняя женщина и 17-летний молодой человек с травмами различной степени тяжести доставлены в городскую больницу, — уточнили в региональной Госавтоинспекции.
За рулем автобуса находился 53-летний местный житель, имеющий стаж вождения транспортными средствами 35 лет, стаж управления категории «D» 24 года. Ранее он 54 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. В отношении мужчины были составлены административные материалы за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего и за непредоставление права преимущественного проезда.
Вторым участником ДТП стал 23-летний житель Екатеринбурга. Его водительский стаж составляет три года. В момент аварии он был трезв, однако его автомобиль не прошел технический осмотр, за что на водителя был составлен административный протокол. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за нарушения ПДД четыре раза.
Водители дали противоречивые показания о случившемся. Так, водитель автобуса пояснил, что начал маневр, когда расстояние до автомобиля составляло около 100 метров. В свою очередь, водитель автомобиля утверждает, что дистанция была не более 30 метров, и у него не было возможности избежать столкновения.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.