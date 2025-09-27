В Камышине задержали подозреваемого в поджоге иномарки во дворе дома

В полицию Камышина поступило сообщение о возгорании автомобиля «Шкода», припаркованного во дворе жилого дома. Правоохранители установили, что причиной возгорания стал умышленный поджог.
Как сообщили в региональном ГУ МВД, за совершение поджога задержали ранее судимого 33-летнего жителя Камышина.
Подозреваемый рассказал полицейским, что владелец иномарки — его знакомый. И ранее он сообщил стражам порядка о совершенном задержанным правонарушении, за что 33-летнего мужчину привлекли к административной ответственности.
Камышанин затаил обиду и, желая отомстить, выбрал подходящий момент. Он облил машину знакомого бензином и поджег.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога». Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.