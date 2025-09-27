Начальник натурной площадки «Беларусьфильма» погиб в ДТП под Минском

Натурная площадка киностудии «Беларусьфильм», которой руководил Сергей Буйницкий, находится в в 40 км от Минска в окрестностях Смолевичей, она была основана еще в 1971 году и сейчас занимает территорию порядка 80 гектаров, здесь проходили съемки многих известных фильмов киностудии, а также клипов и разнообразных видеопроектов.