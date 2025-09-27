Начальник натурной площадки «Беларусьфильма» погиб в ДТП под Минском

МИНСК, 27 сен — Sputnik. Член белорусского Союза кинематографистов, начальник натурной площадки национальной киностудии «Беларусьфильм» Сергей Буйницкий погиб в ДТП под Минском, сообщается в Telegram-канале Союза кинематографистов.
Смертельная авария произошла субботним утром на трассе М3 Минск — Витебск вблизи деревни Марьяливо, ранее в областной ГАИ сообщили, что на трассе произошло попутное столкновение двух легковых авто. Водитель Jeep Grand Cherokee не заметил ехавший рядом Renault Duster, водитель которого погиб на месте ДТП, а пассажирка попала в больницу с травмами.
«Белорусский Союз кинематографистов» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Сергея Брониславовича, жизнь которого так трагически и безвременно оборвалась", — говорится в сообщении.
Место и время прощания с Сергеем Буйницким станут известны позднее. Натурной площадкой киностудии он руководил более 8 лет, а в кинопроизводстве был занят более трех десятилетий. Свои соболезнования в связи с трагической гибелью Сергея Буйницкого выразили в Министерстве культуры республики.
Белорусский «Смолевуд».
Натурная площадка киностудии «Беларусьфильм», которой руководил Сергей Буйницкий, находится в в 40 км от Минска в окрестностях Смолевичей, она была основана еще в 1971 году и сейчас занимает территорию порядка 80 гектаров, здесь проходили съемки многих известных фильмов киностудии, а также клипов и разнообразных видеопроектов.
Всего на натурной площадке «Беларусфильма» было снято более 400 игровых кинофильмов. В белорусском киносообществе натурную площадку киностудии часто по называют «Смолевудом» по аналогии с американским «Голливудом».
