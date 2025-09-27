Перебегал на красный. В Минске автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе

Как рассказали в УГАИ, сегодня около 13.00 55-летний водитель автомобиля «Zeekr» на пересечении Логойского тракта с улицей Карбышева совершил наезд на 21-летнего мужчину, который, по предварительной информации, пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий красный сигнал светофора.