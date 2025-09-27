Ричмонд
Перебегал на красный. В Минске автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пешеход перебегал проезжую часть на красный и попал под колеса. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Как рассказали в УГАИ, сегодня около 13.00 55-летний водитель автомобиля «Zeekr» на пересечении Логойского тракта с улицей Карбышева совершил наезд на 21-летнего мужчину, который, по предварительной информации, пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий красный сигнал светофора.

Пешеход с полученными телесными повреждениями доставлен в учреждение здравоохранения для обследования.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Советского РУВД Минска.

В УГАИ призвали пешеходов не подвергать свою жизнь опасности и пересекать проезжую часть только в установленных местах и на разрешающий сигнал светофора.