В Ростовской области ЧС из-за гибели урожая признали федеральной

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь встретился с руководителями сельхозпредприятий региона. Главы хозяйств рассказали о сложностях прошедшей полевой страды. Из-за погодных условий только в Цимлянском районе погибла седьмая часть посевов. В свою очередь, Юрий Слюсарь сообщил о мерах поддержки, над которыми региональное правительство работает в тесном взаимодействии с федеральным центром.
— Обсуждал эту непростую ситуацию на встрече с президентом, вице-премьером, главой Минсельхоза России. Было наше обращение в правительство. Везде находим поддержку. Очень оперативно было принято решение о дополнительных лимитах по льготному кредитованию на осеннюю посевную, — сказал Юрий Слюсарь.
Также он добавил, что на заседании Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в связи с массовой гибелью урожая решили присвоить федеральный характер чрезвычайной ситуации.
— Сейчас идет оформление этого решения, — сообщил донской губернатор.
Напомним, из-за аномальных погодных условий в Ростовской области в этом году пострадало или погибло около миллиона гектаров посевов. Региональный режим ЧС был введен из-за заморозков в 43 районах, из-за засухи — в 27.