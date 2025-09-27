Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области ЧС из-за гибели урожая признали федеральной

В Ростовской области из-за засухи пострадали и погибли около 1 млн гектаров посевов.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь встретился с руководителями сельхозпредприятий региона. Главы хозяйств рассказали о сложностях прошедшей полевой страды. Из-за погодных условий только в Цимлянском районе погибла седьмая часть посевов. В свою очередь, Юрий Слюсарь сообщил о мерах поддержки, над которыми региональное правительство работает в тесном взаимодействии с федеральным центром.

— Обсуждал эту непростую ситуацию на встрече с президентом, вице-премьером, главой Минсельхоза России. Было наше обращение в правительство. Везде находим поддержку. Очень оперативно было принято решение о дополнительных лимитах по льготному кредитованию на осеннюю посевную, — сказал Юрий Слюсарь.

Также он добавил, что на заседании Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в связи с массовой гибелью урожая решили присвоить федеральный характер чрезвычайной ситуации.

— Сейчас идет оформление этого решения, — сообщил донской губернатор.

Напомним, из-за аномальных погодных условий в Ростовской области в этом году пострадало или погибло около миллиона гектаров посевов. Региональный режим ЧС был введен из-за заморозков в 43 районах, из-за засухи — в 27.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше