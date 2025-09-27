В центре Воронежа бродячая собака покусала женщину

Бродячая собака набросилась на женщину в самом центре Воронежа. Инцидент произошел 24 сентября на улице Плехановской, 20. Пес прокусил пострадавшей ногу. Женщине предстоит лечение и вакцинация против бешенства.
Как сообщили в управлении экологии, 24 сентября на место выезжали специалисты муниципального приюта для животных вместе с представителями управы Центрального района и областного управления ветеринарии.
— Описанного заявителем животного не обнаружили. В целях отлова особи, проявившей агрессивность, выезды по указанному адресу будут продолжены, — отметили в мэрии Воронежа.