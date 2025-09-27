Молодой инженер из Миасса перевёл мошенникам 725 тысяч рулей

24-летний молодой человек, работающий инженером, обратился к стражам порядка за помощью. Потерпевший рассказал, что ему позвонил неизвестный, который выдал себя за сотрудника Министерства образования РФ. Лжесотрудник сообщил парню о необходимости обновить сведения о дипломе на официальном портале.