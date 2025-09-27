Ричмонд
Молодой инженер из Миасса перевёл мошенникам 725 тысяч рулей

Возбуждено уголовное дело.

Житель Миасса стал жертвой аферистов, потеряв более 700 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.

24-летний молодой человек, работающий инженером, обратился к стражам порядка за помощью. Потерпевший рассказал, что ему позвонил неизвестный, который выдал себя за сотрудника Министерства образования РФ. Лжесотрудник сообщил парню о необходимости обновить сведения о дипломе на официальном портале.

«В подтверждение своих слов злоумышленник направил потерпевшему ссылку в сообщении. Согласно легенде, переход по ссылке должен был автоматически обновить необходимые данные», — уточняют в полицейском главке.

Потерпевший, поверив подлинности звонка, открыл на своем домашнем компьютере страницу, полностью имитирующую стартовую страницу портала «Госуслуги» и ввёл свои учётные данные. После этого на электронную почту молодого человека поступило сообщение о выгрузке его персональных данных с портала.

Злоумышленники продолжили общаться с ним по телефону и через мессенджеры, убеждая, что мошенники уже подали заявки на оформление кредитов в различных банках. Чтобы предотвратить якобы готовящиеся действия злоумышленников, потерпевшему предложили «испортить кредитную историю» — якобы самостоятельно оформить новый кредит.

Под руководством преступников мужчина оформил кредитное обязательство на максимальную сумму и перевёл 725 тысяч рублей на указанные счета.

По данному факту возбуждено уголовное дело.