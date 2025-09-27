Молодой инженер из Миасса перевёл мошенникам 725 тысяч рулей

Житель Миасса стал жертвой аферистов, потеряв более 700 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.
24-летний молодой человек, работающий инженером, обратился к стражам порядка за помощью. Потерпевший рассказал, что ему позвонил неизвестный, который выдал себя за сотрудника Министерства образования РФ. Лжесотрудник сообщил парню о необходимости обновить сведения о дипломе на официальном портале.
«В подтверждение своих слов злоумышленник направил потерпевшему ссылку в сообщении. Согласно легенде, переход по ссылке должен был автоматически обновить необходимые данные», — уточняют в полицейском главке.
Потерпевший, поверив подлинности звонка, открыл на своем домашнем компьютере страницу, полностью имитирующую стартовую страницу портала «Госуслуги» и ввёл свои учётные данные. После этого на электронную почту молодого человека поступило сообщение о выгрузке его персональных данных с портала.
Злоумышленники продолжили общаться с ним по телефону и через мессенджеры, убеждая, что мошенники уже подали заявки на оформление кредитов в различных банках. Чтобы предотвратить якобы готовящиеся действия злоумышленников, потерпевшему предложили «испортить кредитную историю» — якобы самостоятельно оформить новый кредит.
Под руководством преступников мужчина оформил кредитное обязательство на максимальную сумму и перевёл 725 тысяч рублей на указанные счета.
По данному факту возбуждено уголовное дело.