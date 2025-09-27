Начальник натурной площадки «Беларусьфильма» погиб в ДТП под Минском

Начальник натурной площадки «Беларусьфильма» Сергей Буйницкий погиб в ДТП под Минском. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов. Сообщается, что смертельная авария произошла утром в субботу, 27 сентября 2025 года, на трассе Минск — Витебск, около деревни Марьяливо.
По предварительным данным, 60-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, двигался в крайней правой полосе в направлении Витебска.
В какой-то момент он отвлекся от управления и совершил столкновение с попутным Renault Duster, за рулем которого находился 58-летний Сергей Буйницкий. Он погиб на месте ДТП. Находившаяся в салоне Renault 47-летняя пассажирка доставлена в больницу с травмами различной степени тяжести.
Авария случилась утром 27 сентября 2025 года. Фото: УГАИ ГУВД Миноблисполкома.
Отметим, что Сергей Буйницкий более 8 лет руководил натурной площадкой «Беларусьфильма», которая находится в окрестностях Смолевичей в 40 километрах от Минска. Основана она была в 1971 году, занимает около 80 гектаров, здесь в общей сложности было снято более 400 кинофильмов.
