Начальник натурной площадки «Беларусьфильма» погиб в ДТП под Минском

Отметим, что Сергей Буйницкий более 8 лет руководил натурной площадкой «Беларусьфильма», которая находится в окрестностях Смолевичей в 40 километрах от Минска. Основана она была в 1971 году, занимает около 80 гектаров, здесь в общей сложности было снято более 400 кинофильмов.