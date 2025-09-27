В Самарканде задержали руководителя туркомпании, который занимался отправкой узбекистанцев в США через Мексику

По данным следствия, руководитель фирмы вошёл в доверие к трём жителям Самарканда, оформил необходимые документы и пообещал организовать их доставку в США через мексиканский маршрут. За эти услуги он потребовал с каждого по 32 тысячи долларов— всего 96 тысяч долларов. В ходе оперативного мероприятия злоумышленник был задержан в момент получения аванса в размере 15 тысяч долларов.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 168 УК (мошенничество), ведутся следственные действия.
Самарканд в последние годы стал одним из главных центров в Узбекистане, откуда граждане пытаются нелегально попасть в США. Наиболее распространённые маршруты пролегают через Турцию (или ОАЭ) и Мексику, а также через более сложные и опасные направления — Боливию и Колумбию.
Перед отправкой потенциальных мигрантов заранее предупреждают: помимо основной суммы за «доставку», которая варьируется от 10 до 40 тысяч долларов в зависимости от маршрута, необходимо иметь карту VISA с не менее чем четырьмя тысячами долларов на счету. Также важно беспрекословно выполнять все указания сопровождающих в каждой стране, особенно при пересечении реки Амазонки на территории Колумбии и во время перехода степных и полупустынных районов Мексики.
Силовые структуры в очередной раз напоминают: попытки нелегальной миграции сопряжены с огромными рисками для жизни, а доверять подобные вопросы сомнительным посредникам — значит подвергать себя и свои средства серьёзной опасности.