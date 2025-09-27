В Самарканде задержали руководителя туркомпании, который занимался отправкой узбекистанцев в США через Мексику

Перед отправкой потенциальных мигрантов заранее предупреждают: помимо основной суммы за «доставку», которая варьируется от 10 до 40 тысяч долларов в зависимости от маршрута, необходимо иметь карту VISA с не менее чем четырьмя тысячами долларов на счету. Также важно беспрекословно выполнять все указания сопровождающих в каждой стране, особенно при пересечении реки Амазонки на территории Колумбии и во время перехода степных и полупустынных районов Мексики.