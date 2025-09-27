Множество ранений в области груди: мужчина в ходе ссоры набросился с ножом на 76-летнюю мать

В Башкирии задержали 51-летнего жителя Белебеевского района по подозрению в нападении на собственную мать. Как сообщает пресс-служба МВД республики, из медицинского учреждения в отдел полиции поступило сообщение о госпитализации 76-летней женщины с множественными ножевыми ранениями в грудь.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители выяснили, что травмы пенсионерке причинил ее сын. Подозреваемый полностью признал свою вину в содеянном.
Согласно предварительной информации, в день происшествия между родственниками произошел бытовой конфликт. Во время словесной перепалки 51-летний мужчина разозлился и множество раз ударил пожилую женщину ножом. После этого он сам позвонил родственникам и сообщил о случившемся, что позволило вовремя вызвать экстренные службы.
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
