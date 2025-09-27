Множество ранений в области груди: мужчина в ходе ссоры набросился с ножом на 76-летнюю мать

Согласно предварительной информации, в день происшествия между родственниками произошел бытовой конфликт. Во время словесной перепалки 51-летний мужчина разозлился и множество раз ударил пожилую женщину ножом. После этого он сам позвонил родственникам и сообщил о случившемся, что позволило вовремя вызвать экстренные службы.