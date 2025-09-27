Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Множество ранений в области груди: мужчина в ходе ссоры набросился с ножом на 76-летнюю мать

Житель Башкирии нанес множество ранений ножом собственной матери.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии задержали 51-летнего жителя Белебеевского района по подозрению в нападении на собственную мать. Как сообщает пресс-служба МВД республики, из медицинского учреждения в отдел полиции поступило сообщение о госпитализации 76-летней женщины с множественными ножевыми ранениями в грудь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители выяснили, что травмы пенсионерке причинил ее сын. Подозреваемый полностью признал свою вину в содеянном.

Согласно предварительной информации, в день происшествия между родственниками произошел бытовой конфликт. Во время словесной перепалки 51-летний мужчина разозлился и множество раз ударил пожилую женщину ножом. После этого он сам позвонил родственникам и сообщил о случившемся, что позволило вовремя вызвать экстренные службы.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.