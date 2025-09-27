В многоквартирном доме в Омской области загорелся электрощиток

В пятницу, 26 сентября, в 22:41 в Нововаршавском районе произошло возгорание в электрощитке многоквартирного дома. В результате происшествия из двухэтажки эвакуировались 15 жильцов. Пожар был ликвидирован с помощью огнетушителя.
На месте происшествия работали шесть сотрудников МЧС России, задействовавшие две единицы техники. Открытое горение было ликвидировано к 22:45. Пострадавших в результате происшествия нет.
В настоящее время дознаватели МЧС России проводят расследование, чтобы установить причины пожара.