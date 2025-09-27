Ричмонд
+21°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В многоквартирном доме в Омской области загорелся электрощиток

Пострадавших нет.

Источник: МЧС РФ

В пятницу, 26 сентября, в 22:41 в Нововаршавском районе произошло возгорание в электрощитке многоквартирного дома. В результате происшествия из двухэтажки эвакуировались 15 жильцов. Пожар был ликвидирован с помощью огнетушителя.

На месте происшествия работали шесть сотрудников МЧС России, задействовавшие две единицы техники. Открытое горение было ликвидировано к 22:45. Пострадавших в результате происшествия нет.

В настоящее время дознаватели МЧС России проводят расследование, чтобы установить причины пожара.