В Омске автомобиль сбил 9-летнюю велосипедистку при движении задним ходом

Сегодня около 13:00 в Госавтоинспекцию Омска поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием несовершеннолетней. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Noah совершил наезд на девочку-велосипедистку при движении задним ходом.
Как установили прибывшие на место сотрудники ГИБДД, 49-летний мужчина (1975 года рождения) выполнял маневр задним ходом в районе дома № 12 по улице Котельникова, не убедившись в безопасности. В этот момент по краю проезжей части двигалась 9-летняя девочка на велосипеде. Водитель не заметил ее и допустил наезд.
Пострадавшую — ребенка 2015 года рождения — незамедлительно доставили в медицинское учреждение. После осмотра ей назначено амбулаторное лечение, угрозы для жизни нет.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, в том числе — наличие или отсутствие нарушений правил дорожного движения со стороны водителя и ребёнка.