В Омске автомобиль сбил 9-летнюю велосипедистку при движении задним ходом

Как установили прибывшие на место сотрудники ГИБДД, 49-летний мужчина (1975 года рождения) выполнял маневр задним ходом в районе дома № 12 по улице Котельникова, не убедившись в безопасности. В этот момент по краю проезжей части двигалась 9-летняя девочка на велосипеде. Водитель не заметил ее и допустил наезд.