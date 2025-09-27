Ричмонд
В Омске автомобиль сбил 9-летнюю велосипедистку при движении задним ходом

ДТП произошло днем на улице Котельникова.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня около 13:00 в Госавтоинспекцию Омска поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием несовершеннолетней. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Noah совершил наезд на девочку-велосипедистку при движении задним ходом.

Как установили прибывшие на место сотрудники ГИБДД, 49-летний мужчина (1975 года рождения) выполнял маневр задним ходом в районе дома № 12 по улице Котельникова, не убедившись в безопасности. В этот момент по краю проезжей части двигалась 9-летняя девочка на велосипеде. Водитель не заметил ее и допустил наезд.

Пострадавшую — ребенка 2015 года рождения — незамедлительно доставили в медицинское учреждение. После осмотра ей назначено амбулаторное лечение, угрозы для жизни нет.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, в том числе — наличие или отсутствие нарушений правил дорожного движения со стороны водителя и ребёнка.