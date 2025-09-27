Ричмонд
Частный дом загорелся вечером 27 сентября в Новосибирске

Очевидцы сообщают, что он расселен.

Источник: Комсомольская правда

В Первомайском районе Новосибирска загорелся частный дом. Об этом сообщает Telegram-канал АСТ-54 Black. Пожар вспыхнул вечером 27 сентября на улице Героев Революции. По предварительным данным, строение давно не используется и пустовало. Информация о причинах возгорания и пострадавших отсутствует.

КП-Новосибирск обратилась за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС Новосибирской области. Ответ будет опубликован позднее.

Ранее мы сообщали о том, что вечером 23 сентября вспыхнул пожар в городском зоопарке. Там погибло пять животных. Вероятной причиной пожара в зоопарке стал аварийный режим электрооборудования.