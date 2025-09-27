Ричмонд
Пожарные эвакуировали 40 человек из горящего дома в Нижнем Новгороде

На месте происшествия работают дознаватели МЧС.

Источник: ГУ МЧС по Нижегородской области

Пожарные эвакуировали 40 человек из горящего дома на улице Октябрьской Революции в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По информации ведомства, пожар произошел днем 27 сентября в одной из квартир многоэтажного дома. Площадь пожара составила 5 кв. метров. К счастью, никто не пострадал. Дознавателям МЧС предстоит выяснить причину возгорания.

Напомним, ранее стало известно, что женщина погибла на пожаре в многоквартирном доме на улице Юлиуса Фучика в Нижнем Новгороде.